弘光科大妝品系副教授施珮緹(右)帶領研究所學生藍玉芳(左)參加OMC世界盃比賽。（陳淑娥攝）

弘光科大妝品系研究生藍玉芳事業忙碌，依舊參加OMC世界盃紋繡眉比賽。（陳淑娥攝）

弘光科大化妝品應用系副教授施珮緹帶領學生參加OMC世界盃，在紋繡眉造型設計項目中勇奪銅牌。研究所二年級學生藍玉芳創辦紋繡天使國際學院，為逐夢進修忙於教學、事業、課業，首次參加線上賽，她說：「比賽是要累積經驗、增加國際觀，精益求精吸收別人的優點！」

OMC世界盃共有50多國選手參賽，每兩年舉辦一次，原本在日本東京舉行決賽，受到疫情衝擊，75年來首次改線上比賽。施珮緹指出，很多人在觀望考慮要不要參賽，她卻認為不同賽事方式，更值得大膽嘗試，評審雖看不到選手操作過程，但作品完成後，須上傳眉毛紋繡前後照片比對，評審評分時可能把照片放大，細節一覽無遺，缺點也無所遁形，更能讓參賽選手注意每一個環節。

施珮緹說，她鼓勵4名學生參賽，自己也報名帶著學生一起練習。這個項目用假人頭紋繡眉，每個細節均不能馬虎，花了1個月才完成上傳參賽，透過FB線上直播頒獎得知獲獎很開心，「報名參賽主要是讓學生看到老師也在努力，只要努力付出，有技術在身上就不怕被打倒，讓學生學習更多國際專業知識及技術。」

藍玉芳曾獲「世界雕眉塑唇明師組」等多項國際比賽冠軍，她在美容業已20多年，自己創業教導學生，也擔任評審。藍玉芳表示，線上與現場比賽差別很大，現場比賽有臨場感，紋眉每一針都看得一清二楚，線上比賽完成作品後還要懂得拍照，把作品最好樣貌呈現出來，雖然沒有得獎，不過，最重要的是要有勇氣去比賽，很多人有技術卻沒勇氣，比賽可以整合美學，對技術提升很有幫助，有沒有得獎是其次，重點是要全力以赴，堅持到底，絕對不能半途而廢，追逐夢想也如此。

「念研究所是我的夢想，一定要圓夢。」藍玉芳透露，因為父母務農，家中還有5個兄弟姊妹，高中畢業後無法繼續升學，因為愛美而進入美容業，在相關行業努力深耕，等到事業穩定，便開始決定逐步完成夢想，從二專開始念起，接著二技，取得大學文憑後，再念研究所。

藍玉芳強調，美容產業要有技術，也要有能力、學歷，才能讓人心悅誠服。因此，多年來她不斷提升自我，「學中做、做中學！」考了美容丙級、乙級執照，一氣呵成取得學歷，為兼顧事業、研究所課業，經常蠟燭兩頭燒，為了比賽也常忙到凌晨才休息，但是堅持在自己的興趣上奮鬥，她的座右銘：「順著天賦做事，逆著個性做人！簡單的事重複做，因為熟練，所以專業；重複的事用心做，因為細緻，所以極致！」

(中時 )