台中市6旬徐姓街友不敵寒流來襲，日前在陸橋下避寒，因體力不支致奄奄一息，清水警分局清水派出所員警獲報後馳援，先請救護車送醫，再協助護送至收容中心安置，讓他能平安度過寒流。

清水警分局指出，水幫漁公益協會理事長阮漢翔12日通報指稱有街友待援，警員鄭安期、林朝明前往清水區中山路陸橋下時，發現徐姓街友因雙腳嚴重水腫、行動不便，生活不能自理，身上僅穿著一件外套且散發排泄物之惡臭，獨自一人躺臥在陸橋下。

徐姓街友告訴員警，家人就居住於附近鰲峰路上，他不喜歡跟家人住，且崇尚自由自在感覺，所以才獨自在街頭上露宿。員警憂心越晚天氣越冷，恐徐姓街友無法抵擋寒流低溫，遂緊急通報救護車到場，並在議員陳廷秀服務處主任等人協助下送醫診治，再協助其送至收容中心安置。

清水派出所長黃晧展表示，在天氣預報低於攝氏12度以下，市府社會局便會啟動防凍計劃，提供街友們熱食、禦寒衣物、盥洗服務以及短期安置服務，讓街友們在寒冬中能夠感受社會的溫暖及關懷。也呼籲社會大眾不要排斥街友，應秉持人飢己飢、人溺己溺的精神來關懷及包容街友。

(中時 )