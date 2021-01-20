日前家住太平區的1位80多歲的牟姓老婦人一早就外出到中山路市場買菜，結果竟差點迷途在3公里外北屯區交界，新平派出所員警巡邏發現，當時老婦人推著小推車在新興路旁來回徘徊，經員警上前關切原來老婦人迷路了，經帶返派出所安置，老婦人直呼不知道怎麼會迷失路旁，所幸婦人尚知道自己姓名，最後員警透過人臉辨識系統確認身分，因兒女均在上班，員警告知要多注意婦人狀況，最後貼心護送返家。

太平警分局太平派出所警員陳冠螢、蘇俊日前上午10點多執行巡邏勤務，巡經新興路與北屯區交界附近，發現1位老婦人不斷在路旁徘徊，員警見狀隨即前去關懷，原來是老婦迷路了。老婦人疑似有失智現象，無法確切說出家住何處，僅表示住803附近，當時婦人有點虛弱，陳、蘇2員隨即將婦人帶返派出所安置，所幸婦人知道自己姓名，員警透過人臉辨識系統查詢，經比對數筆資料確認婦人確實住在太平國軍總醫院附近，即貼心護送返家。

婦人子女表示，自己目前在外地工作，無法立刻到派出所，又稱母親恐因年邁記憶慢慢變差，有了這次經驗會多注意她的動態，也會請隔壁鄰居多留意，對於警方熱心為民服務頻表感謝之意。

太平警方呼籲，如家中高齡長者可在時常穿著之衣服上或身上置放家屬聯絡方式，俾利警察協助迷失老人返家。

(中時 )