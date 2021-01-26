頭份80歲老翁負氣離家失蹤，警方在三灣廢棄舊宅內發現老翁已無意識，立即送醫急救。（警方提供／何冠嫻苗栗傳真）

頭份市80歲劉姓老翁25日凌晨5點負氣離家，騎機車出門後便不見蹤影，家人著急尋找未果，請求警分協尋，26日上午警方在三灣鄉的荒廢老屋，發現老翁躺臥屋內失去意識，緊急鑽進深鎖的柵欄，協助送醫急救，幸送醫治療無大礙，順利返家。

苗栗縣警察局頭份分局頭份派出所25日下午2點皆獲劉姓民眾報案請求協尋老父，警方立即調閱沿線路口監視器，發現老翁最後出現身影為正興路與水源路路口往永和山水庫方向，頭份警分局長何孟宗要求轄區各分駐派出所全面協尋，頭份、三灣地區員警與家屬兵分二路但沿線找尋未果。

直到26日上午，警方在三灣鄉永和村的產業道路發現老翁機車，頭份派出所所長林煥然立即率警員胡智堯趕往附近搜尋，並通知救護車待命，最後在產業道路旁約100公尺廢棄舊宅內發現疑似老翁蹤跡。

但因大門深鎖救護車無法進入，警方見情況急迫，與老翁兒子鑽入柵欄旁小縫進入廢棄舊宅，發現老翁躺臥在屋內已經失去意識，立即以棉被裹住老翁與家屬合力將老翁扛出。

救護人員研判老翁失溫，立即送醫急救，幸送醫後無大礙，家屬非常感謝警消人員積極協助找到父親，成功挽救其生命。

何孟宗表示，老翁年邁體力不佳，失蹤1日安全堪慮，所幸警消合力積極救援，順利找到老翁，成功挽救老翁生命。藉此呼籲家中有老人及小孩的民眾，應多注意其行蹤，如發現有異狀應儘速報警，以爭取救援最佳時機。

(中時 )