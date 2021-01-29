高雄市燕巢、鳥松地區土地，遭不法份子棄置廢棄車零件、廢塑膠混合物，破壞環境，橋頭地檢署接獲情資，成立專案小組進行現地勘查，28日查獲謝姓、賴姓及常姓等3名男子涉有重嫌，檢方訊後認被告3人均涉犯廢棄物清理法第46條非法清除廢棄物罪嫌，各諭知2萬元交保

檢警專案小組日前接獲情資，指出高雄市燕巢、鳥松地區土地，遭不法份子棄置非法廢棄物，檢方專案小組28日會同環保署環境督察總隊南區督察大隊、高雄市政府環保局進行現地稽查，循線追查，於28日查獲被告43歲謝男、53歲賴男、及34歲常男等3人涉有重嫌，通知他們到案說明。

專案小組調查發現，被告3人未領有清除廢棄物許可證，由謝男四處搜尋無人看守、交通便利的閒置土地，並與業者接洽清除廢棄物事宜，再由賴男、常男駕駛連結車輛，非法清運回收業者所回收且經廢棄的汽車零件，及塑膠混合物、不明沙土等廢棄物，至燕巢區及鳥松區之土地棄置。

全案經檢察官林濬程訊問後，認被告謝嫌、賴嫌、常嫌均涉犯廢棄物清理法第46條非法清除廢棄物罪嫌，由檢察官各諭知2萬元交保，後續將要求被告等人將土地回復原狀，並追究刑責。

檢方表示，非法清除廢棄物者，依廢棄物清理法第46條規定，可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1500百萬元以下罰金，呼籲業者應遵守相關清除、處理、再利用規定，妥善處理廢棄物及再利用，並確實申報去向，勿貪圖利益而觸法，自陷刑責並危害環境。

(中時 )