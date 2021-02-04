美國駐聯大使提名人過去曾在孔子學院致詞引發質疑，人事案遭共和黨議員延遲。美國國務院今天表示，拜登政府計劃在全方面勝過中國，包含在聯合國，為此國會須儘速通過人事案。

參議院外委會原定今天上午就湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）出任美國駐聯合國大使人事案進行表決，但因為共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）對她中國立場有疑慮，提出延期表決要求。

湯瑪斯-葛林斐德2019年10月曾受邀在美國薩凡納州立大學（Savannah State University）孔子學院致詞，她當時表示，批評中國掠奪性貸款或是他國政府接受北京協議的人應認知到，在許多情況下，美國與西方國家未現身當地或提供可行性替代方案。

過去曾在歐巴馬（Barack Obama）任內擔任國務院非洲事務助卿的她也指出，美國、中國與非洲三邊關係有可能創造「3贏合作」模式，達成共同發展的目標。

由於美國國會近年反中情緒高漲，湯瑪斯-葛林斐德這場演說讓她在1月27日人事聽證會上受到不少議員質疑，克魯茲就是其中之一。

湯瑪斯-葛林斐德在聽證會上多次表達後悔接受致詞邀請，並強調中國是美國「戰略競者者」（strategic competitor），她強烈支持國會打擊孔子學院的作為，未來也會致力在聯合國反制中國。

根據美國國會議事規則，任何一位議員皆有權要求延遲人事案審議，直至下一場委員會業務會議。所幸參院外委會事先在本週接連規劃兩場業務會議，湯瑪斯-葛林斐德人事案表決僅從今天延至4日上午，預料屆時應能過關。

不過，由於參議院預計9日開審前總統川普彈劾案，可能無暇審議表決湯瑪斯-葛林斐德人事案，恐導致美國在聯合國遲遲沒有大使代表。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天在媒體簡報會上被問及此事時表示，若美國要向中國究責，需要一位獲參院同意的駐聯合國大使，湯瑪斯-葛林斐德數十年來都在就中國議題發出警語。

普萊斯說：「拜登（Joe Biden）政府準備在全方面勝過中國，包含在聯合國，為此湯瑪斯-葛林斐德（提名案）須迅速獲得通過。」

現場有媒體追問拜登政府是否支持「一中政策」，普萊斯指出，美國政策尚未改變，是以一中政策作為依循。

(中央社)