美國指揮大師史拉特金原定3月要來台指揮3場音樂會，但日前已確定取消來台，音樂會改由德國指揮家準．馬寇爾代打。史拉特金特別發布一段影片和台灣樂迷說明原因，他表示，雖然台灣還可以演出，但世界各地的疫情可說是愁雲慘霧，「美國對旅行也有諸多嚴格限制，我還沒打到疫苗，只能先取消演出，在下次見面機會來臨前，請各位多加保重。」

人在美國的史拉特金，在影片裡的神情十分嚴肅，他表示，非常想念上次來台和樂迷共度的美好時光，「但不幸地，疫情仍肆虐全球，美國嚴格執行各種旅行限制，加上音樂會舉辦的時間，我還沒有辦法施打到疫苗，無法好好維護我和觀眾的健康。」

史拉特金出生於1944年，2008年底來台指揮國家交響樂團演出新年音樂會，令觀眾難忘。他錄製的唱片破百張，曾獲葛萊美獎，並與英國BBC交響樂團、紐約愛樂、柏林愛樂等合作，是當代傑出的指揮家之一。

疫情年代，音樂家要上台演出不再像過往那樣可自由來去，令史拉特金有感而發，他表示，「一場成功的音樂會，必須仰賴一個絕對安全的環境，我希望帶給觀眾的是我全心全意、不用分心擔憂健康問題，可以專注發揮的音樂會，也希望大家可以跟我一樣投入，毫無憂慮地欣賞演出。」

史拉特金說，在無法兼顧音樂品質和健康的狀況下，只能取消來台行程，他表示，「希望大家都要注意安全和保持健康，期待下次相會。」

(中時 )