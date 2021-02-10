尼泊爾執政黨分裂引發的政治動盪仍持續發酵，反尼泊爾總理奧利派的領袖、尼泊爾共產黨主席達哈爾昨天向印度、中國在內的國際社會尋求支持，反對奧利解散國會下院。

反奧利派系今天也在尼泊爾首都加德滿都發動示威遊行，要求奧利恢復國會下院。

綜合印度時報（Times of India）等印度媒體報導，人稱「普拉查達」（Prachanda，意為火熱明亮者）的尼泊爾共產黨主席達哈爾（Pushpa Kamal Dahal ）昨天表示，尼共已呼籲包括印度和中國在內的國際社會擴大支持，以對抗總理奧利（K P Sharma Oli）「違憲和不法行為」，以「非民主」行動解散國會。

他指出，尼共已向國際社會傳達奧利的舉動導致尼泊爾民主消亡；「我們尋求印度、中國、歐盟和美國在內的國際社會支持，以保護尼泊爾得來不易的聯邦制和民主」。

達哈爾昨天在加德滿都與一些國際媒體互動時強調，要恢復尼泊爾的聯邦制和民主，使和平進程達到合邏輯的結果，必須恢復國會下院。

他還說，相信尼泊爾最高法院不會贊同奧利「不符合憲法和不民主的舉動，解散國會下院」。

達哈爾警告，若不恢復國會下院，尼泊爾將陷入嚴重的政治危機。

奧利過去被認為非常親近中國，被問到奧利作出解散國會下院的舉動是否受到外國影響，達哈爾稱，不必在內部事務中牽扯外國因素，因為這些事情很大取決於內部情況，而非外部環境。

不過，在奧利政府去年12月20日突然決定解散國會下院後，中國隨後派遣一個4人組成的高層訪問團到加德滿都拜會奧利和尼共反奧利派系及在野黨領袖，公然介入內政，試圖撮合尼共兩派避免分裂，或尋找奧利下台後可以取代奧利但親近中國的政治人物。

中國4人訪問團在尼泊爾訪問期間，試圖說服奧利收回解散國會決定，及說服反奧利派和奧利雙方和解等意圖，最後以失敗告終。

相對來說，過去因對尼泊爾採取過於強硬的行動，而遭尼泊爾官方和民間反感的印度，這次相當小心謹慎，迄今沒有對奧利與執政黨反對派的政治紛爭表態，避免捲入政爭，成為被攻擊對象。

奧利之所以去年12月突然主導解散國會下院，主要是以達哈爾為首的尼共反對派不滿奧利不願按照先前協議分享權力，因而糾集尼共90多名國會議員對奧利領導的內閣提出不信任動議，奧利可能因此再度被趕下台，因而緊急採取行動，解散國會以維護自己的政權。

但由於尼共反對奧利派和在野黨都反對奧利解散國會下院的行動，已多次舉行示威抗議，同時也向最高法院針對奧利解散國會下院的行動提起訴訟。

(中央社)