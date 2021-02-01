台中市政府警察局第四分局南屯派出所，於日前19時許，接獲張姓民眾報案，稱其36歲的弟弟於前一日晚間22時許離家後，便再無與家人聯繫，且傳有輕生念頭之留言予張姓報案人，家屬苦等一天仍無消息，擔心弟弟想不開，趕緊報警求助。員警獲報後積極協尋，不到40分鐘即平安尋獲張男，讓家屬感激不已。

警方指出，備勤警員鄭依婷、吳昂展獲報，先詢問被協尋人是否有攜帶手機及使用交通工具，並立即受理緊急協尋。鄭員積極調閱監視器搜尋被協尋人所駕駛自小客車，發現其往南屯區新鎮和路方向前進，立刻通知線上巡邏員警黃聰賢、蘇子翔前往查看。

因新鎮和路緊臨台74線快速道路，該路段於夜晚照明不足、相當昏暗，黃、蘇2員駕駛巡邏車於該路段仔細找尋，不放過任何的蛛絲馬跡，深怕錯過了會造成家屬一輩子的遺憾，

警方在鍥而不舍的地毯式搜索下，果然發現張民所駕駛之自小客車停放於高架橋下路旁，上前查看，發現張民坐在駕駛座，神情落寞但身體狀況正常、精神亦良好，經黃員不斷地耐心勸說，張民終於同意與員警一同返所和家人團聚，家屬一看到張民平安無恙讓員警護送歸來，相當歡喜，表示感謝警方的受理流程積極迅速，才能使弟弟毫髮無傷的返家，化解一場驚魂記。

南屯派出所長江松泳表示，自殺不能解決問題，因衝動做出不理智之行為，會讓愛我們的家人、朋友難過，若需要相關單位協助，可撥打1995生命專線尋求幫忙，最重要的，民眾務必多關心身邊的家人、朋友們，若察覺有異，請以陪伴及溝通代替斥責、爭吵，多以同理心去面對心情較低落的親友，適時給予一個溫暖的言詞、擁抱，人人都能夠成為他人命懸一線時的救命繩。

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(中時 )