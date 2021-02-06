高雄市永山區5日發生一起兇殺命案！康姓男子疑與黃姓嫌犯有毒品糾紛，康男5日上午持木棍去找對方理論，未料雙方一見面，黃嫌竟拿起桌上刀子刺向康男胸口及後背，造成康當場死亡，警方6日凌晨2時許於岡山區某超商逮捕黃嫌，全案依殺人罪送辦。

警方調查，52歲死者康男與43歲黃嫌疑有毒品糾紛，5日上午康男持木棍前往黃嫌位於高雄市永安區光明路租屋處找黃嫌理論，黃嫌向警方供稱，康男頭戴安全帽、手套，手持棍子，見他就猛打，將他臉部及雙腳都打到瘀青。

警方表示，黃嫌因不甘示弱，隨手拿起桌上刀子朝康男胸口與後背腰際各刺一刀，康男心臟被刀刃刺中，當場死亡。

黃嫌見釀成大禍，當場逃離租屋處並告知房東他殺了人，房東勸他投案，但黃嫌卻搭計程車逃離租屋處，房東到場發現康男倒臥血泊中，嚇得趕緊報警，警方抵達現場後發現康男已無生命跡象。

警方調閱相關路口監視器追查，於6日凌晨2時許，在岡山區壽天路的某超商逮捕黃嫌，並帶他前往案發現場附近的公墓，找到兇刀及行兇時穿著的衣服，經專案小組調查發現，康姓死者拿木棍攻擊黃嫌，黃嫌為了防禦才隨手拿刀反擊，全案經警方調查後，依殺人罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

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(中時 )