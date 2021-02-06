警方逮捕開槍的蔡姓男子。（柯宗緯翻攝）

警方逮捕開槍的蔡姓男子。（柯宗緯翻攝）

高市鳳山區驚傳槍案！58歲陳姓男子6日清晨與蔡姓男子等人約好喬事，未料竟遭開槍，頸部中1槍，雖經緊急送高雄長庚醫院治療，今晨3時27分宣告不治。警方初步調查，蔡嫌懷疑陳男通風報信抓他持有毒品，才約出來談判，未料竟擦槍走火，警方今早逮捕蔡嫌到案，全案依殺人及槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

警方指出，6日凌晨2時許，鳳山區中山東路巷內，有民眾報案指稱該處有人受槍傷。鳳山分局成功所員警獲到場時，發現陳男已躺臥在血泊當中。

警方查出，涉嫌開槍的60歲蔡姓嫌犯，與陳姓死者為舊識，兩人有宿怨，蔡嫌懷疑之前因毒品案被抓，就是死者通風報信，今天凌晨蔡嫌才約死者出面談判，兩人相約中山東路巷內喬事，未料一言不合，蔡竟掏出手槍，朝陳男頸部發射，造成頸動脈破裂，鮮血直流。

當時陳男的鄭姓妻子及吳姓友人也在場，目睹這場槍擊案簡直嚇壞，蔡嫌犯案後逃逸，陳男則被送往長庚醫院搶救，最後仍傷重不治。警方鎖定蔡嫌騎乘的機車追捕，案發後約8小時，今早9時55分許於中崙一路圍捕蔡嫌到案，在身上起出1把作案手槍及42發子彈。

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(中時 )