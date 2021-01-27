台中市1名年約30多歲女子26日疑似與丈夫發生爭執，負氣帶走年約2歲的女兒後跳海尋短，警消尋獲時女兒已氣絕身亡。（戴志揚翻攝）

台中市1名年約30多歲女子26日疑似與丈夫發生爭執，負氣帶走年約2歲的女兒後跳海尋短，警方昨晚（27日）在苗栗通霄的白沙屯海邊找到母女，搜救的影片曝光，當時該母親蹲在岸邊，抱著已氣絕身亡的女兒、神情恍惚、右眼瘀青紅腫，而女兒聽到警方呼喊已無反應，全身癱軟倒在母親懷裡。

台中市1名年約30多歲的女子，26日疑似與丈夫爭吵，帶著年約2歲的女童離家，家屬遍尋不著女子，趕緊向台中警消報案，苗栗警方傍晚5時許接獲失蹤人口協尋案轉報，循通報方向沿路找並請海巡署協尋，晚間8時在通霄鎮白西里海濱路堤防，發現溺水母女2人。

台中市1名年約30多歲女子26日疑似與丈夫發生爭執，負氣帶走年約2歲的女兒後跳海尋短，警消尋獲時女兒已氣絕身亡。（戴志揚翻攝）

2歲女童遭媽攜入跳海不治，母蹲海堤抱女兒遺體心碎影片曝光。(戴志揚翻攝)

據了解，母女2人於海岸邊全身溼透，不過被救上岸的女童因溺水早已失去生命跡象，女子雖未受重傷、意識清楚，無生命危險，但情緒躁動被緊急送往通霄光田醫院治療，意外發生原因，警方正在釐清中。

警消當時搜救的影片曝光，海巡人員當時發現女子全身濕透、光腳蹲在海堤，懷中還抱著女童，但女童已全身癱軟、氣絕身亡；等待救護車趕來途中，海巡人員還脫下外套給母女倆，不斷詢問女子「女童怎麼了」，但女子神情恍惚、右眼瘀青紅腫、未明確解釋原因，女童在昨晚10點宣告不治，目前檢察官已指揮偵辦母女前往海邊原因與經過。

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