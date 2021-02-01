鍾欣凌1日出席動畫片《銀龍出任務》首映會，生平第一次替動畫電影配音，透露原以為應該是配老奶奶之類的角色，沒想到竟然是10幾歲的主角銀龍「飛克」，2位寶貝女兒知道後的反應竟是忍不住哈哈大笑，一家四口也開心進戲院一起欣賞，她表示動畫片最迷人的地方就是可以讓孩子跟父母一起體驗成長跟希望的快樂，還有可以讓父母們休息一下。

貴為金鐘視后的鍾欣凌，在配音時也曾瘋狂卡關，有句台詞「噢！這裡就是天堂之境」，錄了20多遍才完成，還有飛翔的喘氣聲，必須特別用力呼吸，「很尷尬，要拋掉羞恥心」，在配合手部動作，連續3天從早上11點錄到下午4點，每天結束都讓她汗流浹背，頭也超暈，直說「配音真的比演戲跟主持還難」。

訪問的過程中，2位放寒假的女兒也突然亂入，大女兒兔寶還大爆媽媽的料「媽媽減肥2公斤，就會再胖5公斤」，4歲的小女兒二寶則是精力相當旺盛，一直在椅子跳上跳下，鍾欣凌分享有次她叫她們折返跑20趟放電，結果跑一跑還邀請她加入，讓她再也不敢提出這項要求。被問及農曆年有什麼樣的安排，鍾欣凌透露往年都是出國玩，今年打算到飯店住個三天兩夜，享受一下「偽出國」的感覺。

現場也準備了飛克的造型氣球，母女3人一起合影，結果兔寶、二寶調皮地跳到媽媽背上，讓鍾欣凌苦笑表示顧孩子還是最累，工作都輕鬆的多，還搞笑建議現場媒體「小孩真的不要隨便生」。電影10日在台上映。

(中時 )