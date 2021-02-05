高雄鳳山一名高中少女疑因與蕭姓女友人有寄宿、借衣金錢糾紛，上月底慘遭7名友人集體霸掌摑巴掌，甚至不斷淋飲料在頭上及身上霸凌，畫面昨晚曝光在網路瘋傳，網友一片撻伐公憤，當時學校僅通報「一般鬥毆事件」，亦被外界砲轟，高雄市政府教育局做出懲罰，校長記一大過行政懲處，與扣減學校年度補助。

針對校方通報，高雄市政府教育局5日上午，組成專案小組進行查處，決議校方違反兒童及少年福利，與權益保障法通報規定，除了由社會局進行裁罰，校長則是一大過行政懲處，補助也遭砍。

高雄市教育局4日上午緊急召開記者會，局長謝文斌表示，校方1月26日時就接獲校安通報，因碰上寒假期間，學校查處不易，因此僅通報為「一般鬥毆事件」，對此謝文斌坦承，這部分確實還有檢討空間。謝文斌說，教育局後續將會會加強督導，要求請學校注意。目前教育局也與被害少女家長聯繫上，並請學校加強輔導關懷。對於校園霸凌事件，教育部也有相關規範、以及霸凌申訴救濟制度，未來會持續努力加強宣導、落實。

警方表示，少女被霸凌後「害怕到不敢出門」，身心受到不小衝擊。父親看到女兒受到如此凌辱也相當憤怒，已經帶他到醫院驗傷並對施暴者提告。在網路上更是引起公憤。

(中時新聞網)