女星劉樂妍從女團「女F4」出道，近年將演藝重心轉往大陸，因為發表國族認同，引發兩派網友爭議，被封為是「女版黃安」，不過近來在微博與網友分享日常時，因為提到關鍵字立刻惹怒大陸網友，紛紛留言要她滾回台灣。

劉樂妍近來在微博發文抱怨，表示想買一些塑膠袋放在廚房用，結果買到都超薄又易破，讓她不禁調侃：「比保險套還薄呢？裝啥啥都破」，根本就是踩到大地雷，接著話鋒一轉，表示得要替台灣說句公道話，強調在我們台灣真的買不到這麼薄的塑膠袋，希望網友能推薦厚實一點的塑膠袋，不然比保險套還薄的塑膠袋，真的是無法使用。

劉樂妍微博全文。(圖/劉樂妍微博)

不過疑似提到關鍵字「我們台灣」，立刻惹怒一大票大陸網友，紛紛留言：「不好用就回台灣去」、「不喜歡就回台灣過年吧」，但也有人就事論事提出建議：「你買錯了，這個不是裝東西的，是保鲜袋」、「最好去超市買，加厚型的一般會在袋上印綠色標」、「一分價錢一分貨，你要多厚的都有」。

劉樂妍被大陸網友嗆聲滾回台灣。（圖／劉樂妍微博）

不過這並非劉樂妍首次遇到此狀況，她先前PO文透露透過網購或社區團購，購買CP值高的食品，原先買了便宜的羊肉片，不過包裝背面商品內容表寫的是羊肉，實際上卻是鴨肉混合羊油複合式肉片，讓她無奈表示：「我實在想不起來，以前在台灣，我有沒有吃過這樣子的假羊肉鴨肉片？台灣有這種東西嗎」。

(中時新聞網)