傑克羅素㹴「小不點」咬鞭炮影片瘋傳

過年期間不少民眾都會放鞭炮，增添年節氣氛，但就有一戶人家養的傑克羅素㹴，竟將點燃的鞭炮咬進屋內，被拿走後又衝出門外將鞭炮咬進狗窩，大膽行徑引發熱議。台灣基進黨立委陳柏惟也轉PO相關影片，指出該犬是霧峰服務區主任娘家養的「小不點」。

一名網友14日在臉書PO出一段影片，只見小不點把已經點燃的鞭炮瞬間叼起，直接往家裡衝，一旁有人趕緊將鞭炮拿起丟出屋外，沒想到小不點不死心，見狀馬上跑到屋外將鞭炮咬進狗窩。

原PO直呼「嚇死」，放鞭炮竟衝過去咬進家裡，更意外表示「他居然會咬鞭炮」。不到30秒的影片意外引發熱議，上傳不到兩天，已累積超過4萬次分享。網友笑說，這根本是在炸寒單，應該帶去鹽水蜂炮才對，「家有虎爺愛吃炮」「以為是你丟我撿嗎？」超瘋、膽子太大了。

鞭炮被拿走後，小不點又咬到狗窩。（圖／摘自3Q霧峰好地芳臉書）

不過，也有不少網友擔心，狗狗受傷怎麼辦？且把鞭炮咬進家裡，發生火災怎麼辦？也可能是小不點以為主人有危險，奮不顧身去咬鞭炮，建議以後別讓狗狗看見。

陳柏惟昨（15）日也在臉書分享該影片，表示「霧峰主任娘家的小不點爆紅，現在考慮把她接到台中來，請大家來看他的時候不要帶鞭炮。」

(中時新聞網)