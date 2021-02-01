消防局拍攝哈姆立克教學影片。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真）

哈姆立克教學影片近40萬人觀看。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣消防局1日中午12時32分接獲民眾報案，指尖石鄉田埔有幼兒吞食口香糖而發生異物梗塞，呈現昏迷，即派田埔小隊人員前往救援，所幸後來女童將口香糖吐出，恢復意識。

女童外婆指出，孫女今年3歲4個月，中午跟著爸爸從司馬庫斯返家，口裡含著口香糖，本來想讓她吐出來，又擔心孫女會哭鬧而作罷，就讓她邊吃著口香糖邊玩玩具，自己則是在看手機，沒想到幾分鐘後，抬頭就看到孫女倒臥在地上。

她一開始以為孫女是扒在地上玩，後來發現不對勁，就把孫女抱起來放在大腿上，臉朝下狂拍，自己急救，過程中她不停的哭喊，鄰居聽到聲音才趕快協助報案，所幸即時發現、反應得宜，後來孫女將口香糖吐出，恢復意識，才挽回一命。

消防局指出，發生意外時，第一時間務必要打119電話求救，指揮中心派遣員會依據報案內容給予急救指導，把握救援的黃金時間。

東元醫院副院長林鎮宇表示，人體的食道和氣管相鄰，吞嚥時，會有一小片軟骨（會厭）下降往後蓋住氣管入口，防止食物跑到呼吸道，造成嗆到或窒息，若邊吃邊玩，容易造成吞嚥時會厭軟骨來不及蓋住氣管入口，這時食物進入氣管，就會引發嗆入而劇烈咳嗽，由於小朋友的氣管入口更小，嗆到而窒息的危險性更高。

林鎮宇提醒5歲以下幼兒咀嚼功能不全，異物嗆入氣管機率較高，加上咽喉神經不敏感，嗆食後的咳嗽反射也比大人遲鈍，千萬不要吃花生、堅果、瓜子等核果類零食，口香糖更是萬萬不可。

日前尖石鄉幼兒因食用葡萄而不幸喪生後，消防局立刻拍攝哈姆立克急救影片，並放上臉書供民眾學習，沒想到短短3天內已近40萬人次觀看。

(中時 )