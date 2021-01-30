「我的膝蓋故障了。（台語）」81歲許姓老婦清晨運動時不慎跌倒，幸好晨運民眾路過見狀立即報案，送醫後發現骨折，員警為連絡老嫗家屬，詢問居住在附近的派出所志工，同時在中台社區發展協會臉書粉絲專頁詢問是否有人認識老婦，約3個小時，志工向員警回報找到老婦的孫女，讓老婦順利返家。
台中市府警察局第四分局春社派出所警員林其鋒、謝昊哲日前清晨5時13分接獲報案稱有一名老婦人跌倒受傷需救護。
員警趕赴現場，報案人表示健走至永春南路近中台路段，發現老婦人跌坐在地上，趕緊報案，由於老婦無法說出正確生日也不識字，員警使用人臉辨識系統比對出身分，但可惜無法得知其實際住居所。
救人為先，員警先行協助救護人員將老婦抬上擔架送往烏日林新醫院救治，也立即開尋找老婦家人行動，警方特別在中台社區發展協會臉書粉絲專頁詢問是否有人認識老婦，網路社群尋人奏效，老婦孫女至派出所，表示日後會更注意奶奶的安全，對於員警的積極協助非常感激。
春社派出所所長曾一峯呼籲，家中如有高齡長者，要多給予關懷陪伴並留意去向，農曆新年即將到來，家家戶戶都忙著辦年貨過好年，「110年加強重要節日安全維護工作」期間，警方特別提供舉家外出巡邏、護鈔等服務，提醒有需要的民眾提早向鄰近派出所申請辦理。
(中時 )
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