中市警方今年春安維護及宣導因應防疫，也走「網路風」。台中市第一警方局推出網路有獎徵答送好禮活動，自製交通事故案例宣導影片提醒民眾務必遵守交通安全規則。此外，推出「協助民眾舉家外出住居安全維護工作」服務，轄區有外出遠遊民眾可提出申請，派出所將在住家附近設置臨時巡邏箱，加強巡邏。

中市警局第一分局表示，在分局臉書粉絲專頁推出的網路有獎徵答活動，提供包括電動垃圾桶、知名品牌溫水壺等新潮實用又吸睛的獎品，並設計治安、交通相關問題；彙整出5項主要事故發生原因及案例，自製交通事故案例宣導影片，提醒民眾切勿超速、闖紅燈、酒後駕車，遵守交通安全規則及法規，確保人車平安。

第一分局指出，警方在2月3日至2月17日期間推出「協助民眾舉家外出住居安全維護工作」，民眾若有外出遠遊的計畫，可向各派出所申請，中西區轄內包括有駐外機構，此服務也包括在台外僑，轄區派出所將在申請住家附近設置臨時巡邏箱，加強住處巡邏。

此外，第一警分局在春節期間將於轄區的台中火車站及SOGO百貨公司、審計新村、勤美誠品及草悟道等各景點的周邊道路、人潮聚集處，加強交通疏導。

警方呼籲，民眾在春節期間餐敘，席間如有飲酒請找代駕或搭乘大眾運輸工具；民眾返鄉或外出旅遊前，應期前妥善規劃行車路線、善用即時路況資訊，可有效避免塞車。

(中時 )