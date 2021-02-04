年關將近，南市府警一分局德高派出所一周內接獲2起失智長者迷途案件，所幸長者身上均有戴失智愛心手鍊，警方得以迅速辨識身分，快速找到回家的路，幫助一家團圓。

德高派出所2日晚間23時許，接獲鄰近分局通報稱有位七旬失智長者，自當日上午騎車離家許久未歸，經查其最後位置可能位於東區上帝廟附近，所長陳宗鑫獲報後，立即帶同數名員警前往協尋，果真尋獲該名老翁所騎乘之機車，唯獨卻不見老翁行蹤，員警們雖然努力地在附近尋找，均未發現老翁身影。然，所長仍鍥而不捨的交付每班巡邏同仁於執行勤務時，務必牢記該走失老翁身形及穿著特徵，期能趕緊尋獲。

3日早上7時許，派出所接獲熱心民眾報案，稱崇明路上有一位迷途長者亟需警方協助，巡邏員警詹敦聖、吳建宏隨即前往查處，當下發現眼前老翁及穿著特徵，就是昨夜通報協尋之長者，經員警關懷詢問，但老翁卻想不起昨夜發生之情形，也忘記機車停在何處，所幸精神狀況還算不錯，便趕緊將他帶返所稍事休息，同時通知家屬接回照顧。

據家屬表示，已有替父親申請失智愛心手鍊，等核發下來便會幫父親戴，以避免類似情形再度發生，今日萬分感謝警方熱心積極地協助找到走失的父親，讓在年節前夕可以平安回家團圓。

第一分局提醒，民眾家中如有失智長者、精神疾病患者，應不定時幫忙拍照（包括常穿之衣著、特徵等），並予以協助戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，也可向失智症協會登錄資料，申請「預防走失愛心手鍊」，或至直轄（縣）市警察局各分局偵查隊申請建立指紋檔。

(中時 )