「家有一老、如有一寶！」台中市政府警察局第四分局大墩派出所警員蕭宇傑與巡佐黃炳欽，日前擔服巡邏勤務，於上午11時許接獲民眾報案在南屯區五權西路與文心路口有一名失智迷途老婦，請警方協助。員警將老婦帶返所安置，利用警政系統迅速查出身分，不到1小時即連繫上家屬帶返家照料，深獲感謝。

警方指出，員警獲報到場，發現81歲的曾姓老婦神情緊張地站在路邊，立即上前關心並詢問老婦是否攜帶證件或手機，老婦表示身上只有帶一點錢要去菜市場買菜，沒有帶手機和證件。詢問是否記得家裡住址，老婦回答不出來，只知道自己的名字。

員警見老婦站在路邊寒風中，身體略微顫抖，擔心老人家在戶外太久身體受不了寒冷，於是先將其載回派出所休息。返所後以人臉辨識系統分析，得知老婦身分，發現其之前曾被通報為失蹤人口，且確認系統上的照片是老婦本人，立即連繫家屬，家屬接獲警方通知才知母親偷溜出門，急忙趕至派出所。

警方表示，老婦人的家屬表示，他母親有失智症狀，之前也曾走失過，在這寒冷的天氣感謝警方熱心積極為民服務，幫助其母親回到溫暖的家。

大墩派出所長葉信良呼籲，「走失」為失智症患者初中期常見的問題，他們因定向感、判斷力下降，導致有較高的風險找不到回家的路、認不出熟悉的地區，家中如有失智症狀之患者，應多給予關心與鼓勵，必要時請其配戴記載身分資料的手環或項鍊，才能避免意外發生。

(中時 )