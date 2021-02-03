菜市場販售的食材種類眾多又新鮮，加上價格便宜，吸引許多婆婆媽媽去逛，但一名內行人透露，菜市場中這三類食材，髒到老闆都不吃，其中醃漬食品婆媽超級愛買，但因為難以確認製作時間，因此建議大家還是不要常買常吃。

搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》發文分享，菜市場食材多又新鮮，價格也很實惠，但比較少去買東西的人，可能很容易誤踩雷，並透露菜市場中有三種食物最不乾淨，連老闆們也從來都不吃，最後一種更是婆媽們的愛。

第一種：油炸食品

油炸食品香味誘人，常常還沒走進市場就可以聞到，因此吸引許多人聞香購買，但油炸食品的安全問題令人擔憂，除了食材新鮮的問題之外，用來炸東西的油是否不斷重複使用，也都是值得注意的問題。

第二種：冷凍海鮮、丸子

部分商家為了防止食材太快腐爛，會將新鮮的食材冰凍起來販售，尤其是海鮮類的食材，但市場中的冷凍食品很難保障衛生，且使用的冰塊也並不一定都是全然乾淨的，因此建議大家要斟酌購買。

第三種：鹹菜、醬菜

超級下飯的小菜是許多婆媽們的心頭肉，偶爾懶得炒菜，可以端出來替代，許多老年人尤其愛吃醃漬類食品，但這種類的食品偶爾卻會危害到老年人的身體健康，且一般市場中的醃漬品很難確認製作時間，建議大家還是少吃少買。

(中時新聞網)