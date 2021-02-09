2天後就是除夕，不少在異地打拼的遊子今(9日)已啟程返鄉，準備和家人圍爐一起迎接新年。就有網友好奇發問，「年夜菜最討厭看到哪道菜?」，接著分享，長年菜、佛跳牆、白斬雞是家中長輩每年必準備的年菜。貼文發出後，網友有默契的一面倒直指，長年菜是最不喜歡的料理，「長年菜啊，從除夕擺到初七永遠沒人吃，還是每年出現」。

原PO在PTT上以「年夜菜最討厭看到哪道菜？」為題發文，表示不久後就要吃年夜飯，「家裡有長輩的人，想必一定會準備很多菜」，因為有拜拜準備的食物，加上一些象徵性的必吃料理，「年年有魚、長年菜、佛跳牆、白斬雞、烏魚子」，讓他好奇眾多年菜中，網友們最不喜歡哪道料理。

貼文發出後網友們熱烈討論，分享自己的地雷，「素肚」、「白斬雞+1尤其很多骨頭比肉還多」、「烏魚子，又貴又廢」、「白斬雞，有這道菜都很想換成肯德基」、「超肥豬蹄膀」、「連煮三天的芋頭火鍋，超噁」。還有網友幽默回應，「長舌的親戚」。

不過，最多人點名的還是長年菜，「絕對是長年菜，嘔嘔嘔」、「長年菜真的不知弄來幹嘛的，根本沒人吃」、「沒人吃長年菜但是硬要煮」、「長年菜上桌，我一口都沒吃過」，不過還是有擁護者跳出來替長年菜說話，「長年菜好吃啊」、「長年菜煮過幾次湯蠻好喝的，只是一開始很苦」。

(中時新聞網)