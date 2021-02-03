外送員恥度破表變身財神爺，萬人看傻給爆小費。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

恥度破表！一名網友分享，用Uber Eats訂餐，竟然出現超特別的外送員，安全帽綁上財神官帽、穿著喜氣的紅衣，送達餐點後，熟練拿出吉祥話的春聯拜年，大方給出糖果與紅包，引起網友熱議，財神送上門，還不給爆小費，貼文也吸引1.4萬人朝聖。

一名網友昨在臉書社團《爆廢公社二館》發文分享，用外送平台Uber Eats訂餐，結果外送員抵達後讓她直接傻眼，並忍不住大嘆，「這是我遇到最特別的吳博毅（Uber Eats）外送員，他一下車我滿臉問號。」

從照片中可見，這位外送員變裝成財神爺，安全帽綁上財神官帽、穿著超級喜氣的紅衣，並在保溫箱黏上可愛的金色牛寶寶，騎著機車將餐點送往目的地，最爆笑的是，外送員抵達後恥度大開，熟練拿出恭喜發財的春聯，祝賀點餐客人新年快樂，還大方送出糖果和紅包。

恥度破表的照片曝光後，吸引1.4萬網友朝聖，不少人則留言表示，「財神爺送上門，小費給爆」、「好歡樂的外送員」、「想必是專業紅包特派員」、「超級可愛，要是我遇到一定給小費」、「好想遇到喔」、「他車子貼山珍海味耶」、「遇到財神，當然要給發財金啊」、「這不給小費說不過去」。

外送員恥度破表變身財神爺，萬人看傻給爆小費。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

另也有許多網友表示曾看過他，「今在路上有看到，超引人注目」、「我在路上也有看到，真的好敬業」、「真好！我是在五福路上看到的！還想請他跳財神呢」、「我也遇到他了，他是三民區大紅人，去年耶誕前幾天也看過他在左營，當時他穿聖誕裝扮聖誕老公公。」根據網友的回答，這名財神外送員疑似都出現在高雄地區。

(中時新聞網)