屏東一名杜姓員警，3年多前與鄭姓女友同居期間，得知女友在經營應召站，為了避免女友旗下應召女及員馬伕遭到查緝，多次利用公務電腦查詢勤務，並洩漏給女友協助躲避警方查緝，甚至還當起應召站軍師，事後東窗事發，屏東縣警局立刻將杜員停職移法送辦，屏東地院依包庇他人圖利及偽造文書罪併處杜男10個月徒刑，鄭女犯圖利媒介性交罪，判刑4個月，可上訴。

根據判決書記載，屏東某分局杜姓員警於106 年10月間，與女友同居期間，雇用男子接洽安排「五月花」應召站之旗下應召女子與男客性交易，同時間還雇用兩名馬伕負責載送越南、大陸籍應召女到各汽車旅館內，以每節40分鐘，每次千元至3500元不等之價錢，從事「半套」」與「全套」性交易。

法官調查，杜姓員警為了協助女友與馬伕免於遭到警方查緝，還私下告知警方臨檢時間與地點等公務機密，甚至將警局輪值表傳給女友，讓女友得以安排應召女上班地點與班表。

但警方在於107 年3 月6 日16時在址設屏東市某汽車旅館查獲杜員女友雇用的馬夫與應召女，杜員事後還與馬伕會面，並指導馬伕後續如何應付警方調查，以此方式避免戊自己的女友遭受到牽連。

但是警方後續在追查應召站背後主謀時，發現似乎有專業人士在幕後指導點，經深入追查，才發現竟然是自己人與同居女友女共同經營的應召站，於是將2人移送法辦，杜員因涉案情節重大，被檢方依公務員包庇他人媒介色情等罪提起公訴，警方依法將杜員停職。

屏東地方法院審理，認為杜男犯公務員包庇他人圖利媒介性交、猥褻罪，判刑6個月，又犯公務員登載不實準文書罪，判刑6個月，合併應執行10個月徒刑，鄭姓女友犯圖利媒介性交、猥褻罪，判刑4個月，得易科罰金。

(中時新聞網)