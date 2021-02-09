新年年假期間，很擔心不知道怎麼度過每一天？LINE旗下娛樂相關平台LINE TV、LINE WEBTOON、LINE GAME等，為用戶精心策劃新年主題，絕對讓你不無聊，度過豐富的一年！

LINE TV新春活動。（摘自LINE Blog）

2021/2/9-2021/2/16連續五天看指定戲劇得LINE POINTS 10點，VIP翻倍得點（20點）。VIP會員加碼抽iPhone 12 Pro (1名)！限以「LINE帳號」登入LINE TV後，點擊活動頁內綠色按鈕或指定戲劇連結，完成活動指令才能獲取點數及抽獎資格。

LINE WEBTOON新春活動。（摘自LINE Blog）

2021/2/9-2021/2/16完整閱讀《新春好運牛給偶》過年特輯，並將每一話次按愛心，共7話，完成任務可獲得代幣抽獎資格。獎項包含 LINE WEBTOON回饋型代幣 100 枚 1名； LINE WEBTOON回饋型代幣 10 枚共100名； LINE WEBTOON回饋型代幣 3 枚共1,000名； LINE WEBTOON回饋型代幣 2 枚共15,000名。

LINE GAME新春活動。（摘自LINE Blog）

2021/2/9-2021/2/16期間內登入LINE GAME學院參與新年活動獲得LINE POINTS 1點 與 《Tsum Tsum Stadium》牛年裝飾虛寶 1 份；期間內登入5款指定遊戲 3 天時可各獲得 LINE POINTS 8 點，最高可得 40 點。完成升級分享活動可再抽 LINE POINTS 200 點（各活動皆有份數限制，採用學院系統兌換判定，除3.外皆為先來先得），活動獎勵總點數：超過百萬點，獎勵總價值衝破百萬。

LINE FRIENDS新春活動。（摘自LINE Blog）

2021/2/5- 2021/2/16活動期間LINE FRIENDS官方帳號集結了品牌與各大授權商的吃喝玩樂地圖、新年送禮攻略，更推出限時IG分享愛濾鏡2.0，讓熊大、兔兔、莎莉陪你拜年！活動期間也別忘了至LINE FRIENDS Taiwan IG留言分享新年新希望，就有機會將最棒禮物帶回家！

活動內容包含（1）IG分享愛限定濾鏡2.0 ：讓你拜年也能保持社交距離，連繫感型不受限。（2）吃喝玩樂地圖：於LINE FRIENDS官方帳號點選聊天室下方的圖文選單，或輸入「吃喝玩樂，即會出現過年期間好吃好玩好買攻略！（3）新年送禮攻略：為了而送禮煩惱嗎？於LINE FRIENDS官方帳號點選聊天室下方的圖文選單，或輸入「送禮攻略」，即會出現人氣商品推薦。（4）IG留言分享新年新希望，即可抽好禮：於LINE FRIENDS Taiwan官方IG留言分享新年新希望，即有機會抽中超棒新春好禮！

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