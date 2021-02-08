一名網友在路上巧遇一名外送員，而他發現外送員在被後貼了一張紙條，讓網友看完之後全都怒了。(圖取自路上觀察學院)

隨著外送平台興起，在大街上可以看到辛苦的外送員送餐背影，一名網友分享，日前他在路上看到一外送員，在外送箱上貼了一張紙條寫著，「我有卡債，拜託不要檢舉」，讓他相當震驚，直說這名外送員是艱苦人，不過貼文發出後大多網友認為這樣的作法不妥，「就算有卡債，也不能違規」。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，並寫下艱苦人3個字，從照片可以看到，一名外送員正在外送路上，但特別的是他在外送箱裡塞了一張紙條，寫下，「我有卡債，拜託不要檢舉」等字句，而貼文發出後也引起網友議論。

有人推測，這名外送員應該是在外送時，臨時將車子停在紅線上被檢舉過，才會在外送箱貼上紙條，「要看檢舉的是什麼吧，無故被檢舉達人一直亂，讓整天賺的錢都沒了」、「外送一張單只賺40到50元，他可能只有一兩個小時可以跑，扣掉塞車能夠賺得錢很有限，所以才會拜託大家不要去檢舉人家，一張罰單至少600元起跳，等於一兩天都做白工」、「希望他一切順心如意趕快還完」。

不過，大多網友認為這名外送員不該這樣情緒勒索，「把自己的卡刷爆再來情緒勒索？」、「有卡債就可以違規？好像不是這樣說啊」、「有負債也不能稱為違規的護身符吧」、「都負債了，就乖乖守法了吧！」、「卡奴是自己選的，要不要被開單也是你自己可以選的」，但也有網友認為，應先釐清這名外送員刷卡為何有卡債。

(中時新聞網)