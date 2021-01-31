出生幾個月大的貓熊寶寶通常都非常好動，除了到處趴趴走以外，在動物園或保育基地出生的貓熊寶寶還很喜歡和照顧牠們的保育員互動。韓國愛寶樂園一對貓熊父母在去年誕下了全國第一隻貓熊寶寶「福寶」，日前牠在影片中亮相，可愛的「抱大腿」畫面融化了數百萬網友！

福寶緊抱著保育員的腿不放，可愛的畫面融化上百萬名網友。(影片來源/YouTube/에버랜드 - EVERLAND)

從影片中可以看到，保育員將福寶帶到小房間中測量體重，結束之後保育員站起身準備去忙其他事情，可愛的福寶竟緊抱住保育員的腿不肯放手，就這樣被拖著走了一小段路後，在保育員努力之下，才終於鬆開了福寶的雙手，把牠帶到角落的樹葉堆上休息。

福寶可愛又逗趣的行為融化了眾多網友的心，這段影片在上傳一個月後觀看次數就已經突破500萬，成功登上愛寶樂園YouTube頻道熱門影片的第6名，打敗了許多累積超過1年以上的影片，愛寶樂園透露，有不少來自英國、加拿大、印度等外國的網友前來觀看，其中美國的觀看人數增加最多。

據悉，福寶的父母為8歲的樂寶和7歲的愛寶，牠們因為2016年北京和首爾高峰會上達成的「熊貓外交協議」而被帶到韓國飼養，兩隻貓熊都來自四川貓熊基地，也是南韓僅有的一對貓熊；福寶在去年7月20日出生，目前6個月大，一直都和爸爸媽媽生活在一起，不久前也已經正式和遊客們見面。