新北市中和區烘爐地1日晚間2名男子在車內輕生，據悉，死者為40餘歲王姓男子及6旬蔡姓男子，2人被發現時已明顯死亡。警方初步調查，2名死者都是計程車司機，疑似因負債互相作保，無力償債，才一時想不開。

王姓男子的妻子發現丈夫一整日都聯繫不上，緊急報警後，電話定位顯示丈夫人在中和，王妻遂心急奔走尋人，1日晚間在烘爐地一處發現丈夫友人的計程車，上前一看發現丈夫與友人已無呼吸心跳。警方到場時，則在車內發現炭盆。

新北市消防局於昨日晚間9時許接獲報案稱，疑似有民眾輕生，趕到現場後發現2名成年男子陳屍車內，已明顯死亡。警方接獲消息派員到場處理，車內並無發現2名男子的證件與遺書，僅發現一只炭盆，而後續待家屬製作筆錄，並請檢察官相驗屍體。

據《ETtoday新聞雲》報導，經初步了解，輕生的王姓男子以及蔡姓男子均以計程車謀生，2人疑似財務出狀況，向地下錢莊借錢救急，並互相作保，最終仍籌不出錢還債，才想不開走上絕路。

王、蔡兩人的親屬接獲通知前往殯儀館相驗時，對於丈夫在外負債均表示不知情，不願多談低調快步離去。

據了解，死者為40餘歲的王姓男子與6旬蔡姓男子，王男的妻子稱，一整天均聯絡不上丈夫，電話打不通之外也關機，透過警方協助後，發現王男電話定位在中和烘爐地，前往該處一看卻發現丈夫友人的計程車停放該處，破窗一看車內2人已無生命跡象。

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