人間處處是溫情，實在是好暖呀！彰化一位男網友昨（1日）出門買中餐，排隊時，前方的先生察覺他行動不便，立刻要他去椅子坐著等候；另位更霸氣的大姊則直接讓位，甚至搶著幫男網友買帳。連續遇上路人不求回報的幫助，讓他直呼，真的覺得非常暖心。

一位男網友昨在臉書社團《彰化人大小事》發文，內文寫道，「就在剛剛，我見識到彰化人滿滿的人情味」，原PO表示，他一如以往去買中餐，先是在排隊時，前方的先生發覺原PO行動不便，遂主動提議要他先坐在前方的椅子等候，等輪到原PO時再回來就好；接著前方一位大姊更狂，直接要原PO來她的前方點餐，原PO原本婉拒，但大姊立刻向隊伍的其他人解釋，其他人一致同意，他才慢慢步行到前面，接受眾人的好意。

這還沒完，等到原PO點完所有餐點後，大姊霸氣的向店員說，「他的跟我的一起算」，原PO雖不停地婉拒，大姊卻堅持不收下錢，一邊說著「沒關係、小意思啦」，便瀟灑地騎著車走掉了。

原PO買午餐接連遇上暖心的民眾，甚至對方態度謙虛不求回報，他直說，「感謝今天在場的熱心路人，謝謝熱心的大姊，今天的午餐，加的料特別多」，並留下了一個微笑的表情符號，貼文狀態則寫上「覺得幸福」。

文章在地方社團發布後，不少網友留言回應，「謝謝你的分享，看到這則貼文心中無比感動，處處有溫暖」、「很感謝你的分享，這不枉費台灣最美的風景是人」、「善良的心最美麗」、「彰化人真的有人情味」。

(中時新聞網)