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台鐵台北火車站北上末班車昨（31日），發生一位男姓乘客硬闖公務員閘門，闖入月台跳上車，列車長趕緊上車補量體溫，並讓他依規定補票，該男卻拒絕量體溫，在列車上和列車長、鐵路警察上吵了將近10分鐘，最後被請下車離開。

據了解，劉姓男子為了趕末班車，於昨日23時55分間擅自闖入台鐵的公務員閘門，沒使用電子票券，也無先購買車票，更無視閘門口的體溫量測，劉男一路狂奔跳上台北火車站第四月台北上列車，引起騷動。

台鐵人員見狀立刻延遲發車，請出列車長與鐵路警察出面勸導，劉姓男子卻坐在座位上來回跳針，不願接受體溫量測，也不願驗票，情緒相當激動。有民眾將鬧事影片發在臉書上，透過影片可見一旁還有一位婦人幫劉男說話，要列車長不要那麼激動，過程情緒緊繃。

而國內疫情緊張，任何脫序、不配合防疫的舉動都容易使大眾敏感，列車長也擔心該男成為防疫破口，整輛列車吵得天翻地覆將近10分鐘，劉男才甘願下車，配合檢查，結束這場鬧劇。列車長更於劉男下車後，向車上時間被耽誤的乘客致歉，「不好意思耽誤各位，為了大家的安全我必須這麼做」。

不少民眾看完影片後，紛紛在留言區大罵，「先抓去關再重罰，那個阿姨真的很有事，她沒關係可以，但是有考慮別人的心情嗎？」、「旁邊那位在幫腔什麼呀？妳不趕時間別人趕呀！在那說只是耽誤了10分鐘沒關係，不然妳跟他一起下車別搭了。」

(中時新聞網)