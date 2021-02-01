一位人妻在臉書上透露，因丈夫工作關係一家人長年旅居在外，去年因躲疫情回台，當時帶回3隻可合法在台飼養的老鷹，但婆婆卻不適應，每天找碴，指控夫妻倆帶畜生回來欺負她，最後人妻忍無可忍，直接搬家到鄉下換耳根子清淨，霸氣的決定吸引網友一片讚聲。

一位人妻在臉書專頁《靠北婆婆2.0》投稿，今（1日）刊出的內文中提到，人妻一家三口長年旅居在外，去年疫情關係丈夫申請在家工作，順便返台躲避疫情，藉此機會好好和婆家相處，同時帶回3隻可合法飼養的老鷹回台。

人妻表示，婆家還住著2位小叔以及小叔的小孩。屋簷下的所有人都對寵物意見很多，不僅人妻女兒的老鷹經常被無故搶走，不然就是小叔的兒子亂伸手而被老鷹啄傷，婆婆還會不分青紅皂白地指責人妻，「你們帶這3隻畜生回來欺負我寶貝孫子。」

人妻和丈夫實在無法承受婆婆每日大鬧，心一橫搬家到更鄉下的地方，讓老鷹有更適合的環境能居住，殊不知，婆婆卻繼續鬧，打電話來罵夫妻倆為了3隻畜生要拋棄老人家，喊著要去通報遺棄老人。

婆婆的荒唐行徑難以細數，人妻最後氣到回覆婆婆「我看我們還是回國外好了」，並封鎖婆婆的電話。人妻在文末心寒的說道，婆婆私底下幫人妻的女兒取名「賠錢貨」，甚至還不承認是孫女；人妻直言，「你還要我們搬回來台灣定居跟你住同一屋簷下嗎？」、「不好意思，你能忍受我忍不了」。

這篇文章在網路發布僅3小時，就吸引不少網友大讚，「請她老人家把你們一家當作住在國外，真的是很讓人無言」、「妳做了正確的決定」、「幹的好」、「真的是很讓人火大的婆婆」、「難得有一個硬起來的，非常好」。

(中時新聞網)