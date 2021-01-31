一位住高雄的媳婦在臉書抱怨，家中每到夏天都像烤爐，但婆婆卻堅持不裝冷氣，甚至說服他們「流汗可以排毒」，讓媳婦相當憂心患有異位性皮膚炎的女兒會不舒服，文章在網上掀起議論。

一位高雄媳婦在臉書專頁《靠北婆婆2.0》投稿，30日刊出的貼文中，原po開頭寫下「有人家裡也是沒裝冷氣的嗎？」她透露每到夏季，高雄總是暑氣難耐，曾多次因氣溫太熱向婆婆協調安裝冷氣，但婆婆卻說「流汗能排毒」，始終堅持不裝。

對於婆婆的回應，媳婦無奈的說「但我女兒有異位性皮膚炎啊」，眾所皆知，夏天是異位性皮膚炎患者最難受的時期，流汗總讓患部更癢更乾，因此不少醫生都會建議患者待在冷氣房，同時加強保濕以降低不適度。

媳婦在文末說，她實在講不贏婆婆，語氣強烈地說：「不要問我老公去哪或是為什麼不搬出去，老公忙工作，不管事的，要是可以搬我早就搬了，你們還會看到我上來問嗎？」

文發出後，不少網友被原PO的語氣激怒，直說「小孩出生在這家庭真可悲，可悲的一家人」、「婆婆強勢，老公無能，自己又沒作為，結論就是維持原狀」、「老公無能老婆不自力自強能怎樣？那就繼續熱下去啊」。

也有網友幫忙想辦法，「自己裝冷氣，電錶分開，電費自己繳，妳婆婆應該就沒有意見了」、「你跟婆婆說電費你繳就好，我相信全家所有房間很快都會有冷氣」、「買移動式水冷氣」。

(中時新聞網)