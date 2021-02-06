直播主小玉兒Sonya堅持音樂夢，再度自掏腰包砸錢製作、錄音、拍攝MV，搶在年前推出全新單曲〈我想你這首歌〉，近來性騷擾議題鬧得沸騰，小玉兒身為高人氣直播主，工作面對大多為異性的粉絲朋友關注，雖然是隔著視訊互動，卻也遭受到被逼問「包養價格」、「特別交易」、「出去陪當飯局女公關」、「身材意淫」的言語行為騷擾造成極度不舒服。

她則認為：「職場上男女平等，還是希望能得到應有的尊重，首先必須要尊重自己，如果這點都做不到，怎樣可以要求別人尊重？」因此她自己在服裝、言語上也會特別謹慎小心；對於性騷擾行為，她展現女漢子性格，霸氣三招對付：「一般我都會直接忽視，當作沒有看到，如果對方還是不肯死心，我會反問問題讓他知道我不是他心目中柔弱的對象，若再不聽只好把他踢出直播！」

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(中時 )