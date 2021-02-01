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新北市一個家庭昨（31日）前往台北市內湖區的果園採柑橘，沒想到入園後發現果實甚少，一行人決定返家不採了。沒想到果園老闆兒子卻氣憤地擋住去路，要求須付入園費，甚至嗆聲「走進我的土地就是要付錢」，更出手推人。事後該家庭前往醫院驗傷，並提告果園父子倆。

根據爆料公社網站指出，新北市一位婦人，先在網路上搜尋了評價不錯的果園，最後選定了位於內湖區的柑橘園，31日人便和丈夫、父母、2個妹妹以及2歲兒子，共計7人一同驅車前往，一行人將車輛停放在山腳下後，步行走入位於山坡上的柑橘觀光果園。

婦人控訴，走入果園後，卻發現果園的樹上果實甚少，沒什麼可採，少數能採橘的地方則在峭壁旁，安全有疑慮，遂興起返家念頭。果園老闆發現後，趕緊上前請吃橘子，一行人雖不好拒絕，吃完橘子後還是決定要離去。

婦人表示，老闆兒子卻突然衝出來大吼大叫，氣憤地指著4位大人說，「走進我的土地就是要付錢」、「你們踏上階梯了」，老闆兒子要求4位大人付每人80元的入園費。但婦人認為收費不合理，雙方爆發激烈肢體衝突，老闆兒子更將婦人的父母推倒在地，不停拉扯，場面超級混亂。

婦人一家人自果園脫身後，立刻前往醫院驗傷，醫院所開出的診斷證明書上，清楚列著患者有腦震盪、手部多處挫傷等傷勢；婦人也拍下受傷部位，手部可見大面積紫色瘀青，相當怵目。婦人亦表示，絕對不姑息果園父子倆，已持驗傷單提告。

(中時新聞網)