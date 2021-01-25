竹聯幫玄武堂堂主道克明假借肯亞黃金投資案狠榨超跑達人鄧超鴻上億元，檢警調查發現，道克明以自己投資損失3000萬元為由，除了逼鄧超鴻簽下1億元本票，還向他索討130萬元的利息及50萬元保護費，還派小弟緊盯鄧超鴻，連鄧超鴻上廁所尿尿都不放過。

本刊調查，道克明假借肯亞黃金開發投資案，要鄧超鴻出錢投資，鄧超鴻先拿出6000萬元，後來因黃金卡在海關或補稅等理由，鄧超鴻又陸續拿出4000萬元，前後出資上億元，最後卻發現肯亞嚴禁出口黃金，鄧超鴻提出質疑後，道克明竟大言不慚表示自己也損失了3000萬元，還跟兩名仲介並熟機肯亞開採黃金的商人翻臉。由於鄧超鴻懼怕道克明的黑道勢力，只好選擇噤聲，卻從此陷入無間地獄。

警方透露，道克明先是威脅鄧超鴻簽下1億元本票，還要求鄧超鴻每月支付130萬元的利息及50萬元的保護費，並派2組小弟接送他上下班，「監視一舉一動，連尿尿都不放過。」

此外，道克明同時掌握鄧超鴻家人的動向，如果鄧超鴻試圖逃跑，道克明就會派小弟「登門拜訪」鄧父或其他親戚，要求對方幫忙還債。「鄧超鴻有次『上繳』不足，道克明馬上派小弟綁走他的爸爸，賣掉他爸爸的汽車抵債。」

道克明11年前曾犯組織犯罪遭檢方起訴，最高法院去年10月才判決定讞，北檢近期要將道發監執行。（圖／翻攝中天新聞）

據悉，道克明後來查出鄧超鴻曾經投資一家高檔泰式按摩店，在台北市東區和天母都有店面，而想要分一杯羹。某日，他派人將按摩店業者押到鄧超鴻經營超跑的北塔車業，威脅業者拿出1000萬元替鄧超鴻還債，否則就得交出按摩店；最後業者被迫簽下2500萬元本票，才換回自由。事實上，鄧超鴻根本沒有拿錢投資該間按摩店。

警方透露，兩名商人的下場也很淒慘。道克明陸續派小弟將他們押到北塔車業談判，兩人分別被迫簽下7500萬元與2500萬元的本票。其中1名商人住在中部，道克明擔心他神隱避災，不但逼他交出家人的電話號碼，還恐嚇「只要跑掉，1個月就剁掉你兒子1根手指頭！」

另1名商人則住在新北市。據悉，道克明為了拿到錢，某日命令小弟大半夜開著6輛車，繞著該商人的住家社區叫囂，鄰居受不了報警後，小弟竟囂張地向警方嗆聲「他（商人）欠我大哥錢，我們不能要嗎？」該名商人隔天立刻帶著家人搬離社區。

對於鄧超鴻的指控，道克明到案後向檢警大聲喊冤，強調沒有對鄧超鴻暴力相向，也沒收取保護費及利息。整起糾紛是他曾拿3000萬元投資鄧超鴻的肯亞黃金開發案，因為血本無歸，鄧超鴻才拿錢賠償給他。不過，檢警對道克明的說法存疑，全案會深入追查。

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(中時新聞網)