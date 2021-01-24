苗栗縣黃姓男子與許姓男子因細故發生糾紛，去年6月7日凌晨約在一間酒吧談判，雙方到場後大打出手，黃男將許男壓制在地，先是尿在他頭上羞辱，還將許男褲子脫掉，徐姓同夥在混亂中還近距離開槍轟許男頭部，許男送醫後宣告不治，黃、徐則被依共同犯傷害致人於死罪，判處2人9年6月徒刑。

去年6月7日凌晨，黃、許各帶小弟前往酒吧談判，許男一到場便開始砸店，雙方一言不合、大打出手，黃男人馬還對空及路邊車輛連續開槍，隨後將許男壓制在地，並用棍棒和腳踹持續攻擊。

黃男等人極盡羞辱許男，先是尿在他頭上，又脫掉他的褲子嘲笑，混亂中徐姓同夥更槍擊被害人頭部，許男身受重傷，送醫後仍宣告不治，警方則緊急將黃男、徐男和其他3名同夥逮捕到案。

解剖報告顯示，許男雖頭部中槍，但單獨槍傷應不會致死，而許的右額和右下頷還有嚴重的鈍器傷，疑似棍棒類凶器造成，由於槍傷和臉部鈍器傷的嚴重程度相似，法醫研判應為兩者共同導致許男死亡。

法官審理後認定許男的死與徐男棒擊、黃男腳踹有相當因果關係，依共同犯殺害致人於死罪判處2人9年6月有期徒刑，其餘同夥則各處1年10月、4年2月不等徒刑。

(中時新聞網)