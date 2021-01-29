一名陳姓外送員日前送餐到新北市林口區社會住宅時，遭點餐的顏姓男子質疑送餐時間過久，還怒罵他是垃圾外送員，兩人發生口角引發肢體衝突，陳姓外送員遭毆打後立即報警，顏男見警方到場，立即搭乘電梯上樓，並將大門深鎖。因陳男堅持提告，已將動手的顏男通知到案。

據了解，顏男透過外送平台一家小火鍋，陳姓外送員晚間9點43分接單後， 10點17分在寒風大雨之中，將餐點送抵顏男所住的林口世大運選手村社會住宅，過程中顏男就傳訊問「為何送餐時間拖這麼久？」

但陳姓外送員請他詢問客服人員，顏男當場暴怒，怒飆陳男三字經，還罵他「垃圾外送員」後，轉身就想上樓。

陳姓外送員也被激怒，上前擋住電梯門理論，雙方在電梯內外爆發衝突，顏男對陳男連續出拳毆打，造成陳男頭部及背部受傷，陳男立刻報警，警方到達後，顏男立刻隨即搭電梯逃上樓後鎖在屋內拒不開門。

警方現場除立即協助陳男就醫並驗傷外，也迅速調閱監視器釐清案情，事後陳男也對顏男提出傷害告訴，警方將依法通知到案，並依傷害罪函請新北地檢偵辦。

(中時新聞網)