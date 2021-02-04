楊姓嫌犯以摩托車將活動車庫棚架拖走。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

年關近宵小橫行 活動車庫棚架也被偷

台南市新化警分局唪口派出所2日接獲報案，當地曹姓男子自宅旁不算小的棚式活動車庫竟然遭竊，警方調閱監視器，發現楊姓嫌犯竟是以摩托車硬將棚式拖走，楊嫌到所說明後坦承犯行，全案依竊盜罪嫌函送。

曹男報案時驚訝稱，其自宅旁價值約新台幣1萬元的棚式活動車庫竟然遭竊了，案經唪口所調閱監視器，抽絲剝繭鎖定楊姓嫌犯涉嫌重大，循線發現車棚後，於附近搜捕竊嫌時，發現楊嫌騎乘犯案機車，立即予以攔下帶回派出所查證，楊嫌到所說明後坦承犯行。

據了解，警方受理後立即調閱公、民有監視器後發現竊嫌特徵、使用交通工具車型、顔色，惟做案車輛之車牌被車棚遮避住，後續積極偵查，始於2月3日5時30分，在中山路669號之1旁便道發現該失竊車棚。

附近住戶表示，該車棚是於2日置放在該處，經警員許閎舜等5人在附近搜尋竊嫌，於8時30分在新化區信義路與健康路口，查獲楊姓竊嫌騎乘犯案機車，隨即攔查送派出所。

新化警分局長余鴻恩表示，年關將近，宵小橫行，肅竊工作警方責無旁貸，惟此案能破感謝鄉親協助，良好的治安環境，單靠警察是不夠的，所謂「警力有限、民力無窮」，更希望藉助民眾敦親睦鄰作法，警民合作防範犯罪，才能發揮最大作用，有效穩定社會治安。

(中時 )