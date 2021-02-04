臉書「鳳山在地人大小事」3日凌晨出現一段女學生遭一群人包圍甩巴掌、淋飲料霸凌的影片，警方已將涉案的4男5女送辦。市長陳其邁4日在臉書發文表示「霸凌絕不容忍」，強調市府將建置獨立申訴機制，被霸凌者直接撥打1999，「校園霸凌事件調查小組」就會錄案調查。

被害少女為特教生，今年1月22日疑似與友人有糾紛，遭一群人帶至婦幼館霸凌，1月25日在家人陪伴下至警局報案。教育局校園安全事務室26日接獲通報，少年隊則在3日晚間、透過網路巡邏查獲此案。

由於少女就讀學校未落實霸凌事件通報，經教育局調查後證實有疏失。陳其邁表示，對於校方以「一般鬥毆」而非「霸凌」通報，要求教育局調查到底，並與教育部進行後續專案調查，追究校方責任。

陳其邁表示，1月28日與高中生座談時，學生代表就特別提出學校霸凌事件處理議題。他當場表示，將建立獨立申訴調查機制。今日又與「高雄學生民主聯盟」的高中學生們討論，霸凌案無法被申訴的原因多半是：怕學校申訴管道希望息事寧人、以及怕遭霸凌者秋後算帳。

為了保護受害學生，陳其邁請研考會針對學校霸凌事件，正式啟動市府層級的獨立申訴機制。由研考會邀集律師、精神科醫師、心理諮商師、教育學者組成「校園霸凌事件調查小組」。針對每一個申訴案件與教育局共同進行調查，並進行列管。讓每一個被霸凌者都可以獲得必要的協助與保護。行為偏差的孩子可以被輔導。

陳其邁呼籲，學生家長、學生，或知道霸凌事件的第三人，可以撥打1999，就會由高市府研考會「校園霸凌事件調查小組」錄案調查。期盼透過獨立調查機制，協助學校真正落實反霸凌相關機制。

(中時 )