一名民眾在交友平台認識女網友，見面才知是交友仲介公司業務員，在對方推銷下，簽仲介交友契約，契約金額達8萬4000元，覺無力負擔欲解約，未使用交友仲介任何服務，應無須負擔契約價款，不理會業者催繳通知及法院支付命令；沒想到，竟收到法院通知扣押薪資。法制局表示，消費者提起消費申訴，但仲介業者手握債權，協商意願低，雙方難達成和解，建議使用交友平台的民眾，應保持警覺，避免傷心又破財。

法制局處理交友媒合服務衍生消費爭議的申訴案件增多，從2018年51件、2019年86件、2020年88件，近日接獲仲介交友爭議申訴案。

近來接獲一件仲介交友爭議申訴案，消費者持法院扣薪命令求助消保官，他在交友平台認識女網友，見面才知該女網友為交友仲介公司業務員，在對方推銷下，才知該女網友為交友仲介公司業務員，朋友沒交成，還變成要對簿公堂。

法制局表示，交友媒合服務衍生消費爭議的申訴案件，主要爭議多在於解除契約的違約金過高，此類申訴案之消費者的締約經驗與爭議過程多與陳姓消費者相似。

市府查詢台中地方法院公開資料指出，仲介交友業者對於已簽約的消費者，每年向法院成功聲請核發支付命令約40件，如消費者未依規定聲明異議，業者即可聲請對消費者的財產強制執行。

此時，即使消費者提起消費申訴，但業者手握債權故協商意願低，雙方更難以達成和解，建議使用交友平台的民眾，對此應保持警覺。

法制局長李善植提醒民眾，業者推銷手法五花八門，交友仲介業者也不例外，面對業者不適當的推銷話術與手法，應勇於拒絕。

若不慎在思慮未周的情況下倉促簽約，要把握解約三步驟：一、盡速以書面(例如：存證信函、電子郵件、LINE)通知業者解約；二、保留雙方對話紀錄及契約書等文件；三、如有向第三方資融公司申請分期付款，亦應積極與業者協談未繳尾款的處理事宜。

李善植指出，民眾若收到法院的支付命令，認為業者要求給付的款項不合理，應在收到支付命令次日起20日內，以書面，不用附理由向法院聲明異議，千萬不能將「支付命令」置之不理，保障自己的權益。

(中時 )