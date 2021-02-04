外媒引述消息報導，蘋果醞釀推出的首款車輛將是自駕電動車，且上市初期將率先提供給食品外送及無人計程車服務業者。

一名內情人士透露：「第一台蘋果車的設計不含駕駛，意即蘋果車將是無須人類駕駛的自駕電動車，專門用來提供最後一哩路的運送服務。」

蘋果暗中發展電動車的傳聞已在業界流傳多年，近日又因外傳蘋果將投資現代汽車旗下起亞汽車，而使蘋果車再度引起熱議。

消息稱蘋果即將和起亞簽約，在喬治亞州的起亞組裝廠生產蘋果車。假設一切進行順利，蘋果車將在2024年投產，但最終上市時間仍可能延後。

(工商 )