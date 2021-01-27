睽違四年，精神科醫師也是知名作家的鄧惠文，首次書寫中年後變老的意義。在著作《我想看妳變老的樣子》書中，她做一個安然愛自己的五十歲女子，舒服自信的老著：不必逞強，不必否認，不必演出凍齡戲碼，她欣賞這樣真實的女人，記憶著少女心，更擁有大人美。鄧惠文想說，「很開心我也漸漸成長到堪稱老女人的時候。當女人不再被他人當作女人看待時，女人自己的人生才真正開始。」以下是重點書摘：

女子的一生，要經歷幾次稱謂的轉換？身分轉變，就像知了褪殼，蝴蝶羽化。從女孩變成女人、從人妻再成人母，有的是平順的遞嬗，有的卻是在毫無心理準備之下，霹靂一聲從小姐變成歐巴桑。

我第一次被叫「大姐」時，就是這種感覺。當時我在某家餐廳，服務生遞上飲料後，親切的說：「大姐，妳的綜合果汁好了！」我如遭雷擊，口中酸苦滿溢，哪裡還喝得下。靜靜的與那杯飲料相對，這一天就這樣來了嗎？這麼快就從「小姐」變成「大姐」，人生與我所期待的真是相去甚遠……還好女人年紀愈大愈摳門，不管多難過都會立刻回到現實，既然花了錢怎可讓維他命C氧化，我不能不享受我的飲料。如同嬰兒第一次吸吮奶水，我乖乖的吸吮變成大姐之後的第一杯綜合果汁，味道真是非常「綜合」！

斜睨那服務生，不看還好，看了我不禁羞愧起來。那頂多二十來歲、極可能未滿二十歲的男生若不稱我大姐，到底是要稱我什麼呢？如果他叫我小姐，但同時也叫旁邊那位妙齡少女為小姐，也實在虧待那少女了。配著那杯果汁，我正式進入了心理更年期。我想我還好，只花了一個下午就度過那最難的開頭。

現在我遇到陌生人時，只要還沒被叫上一聲「阿姨」，心裡都會有個輕快的聲音：「SAFE!」像遊戲過關那樣。不過，靠勢目前台灣服務業的貼心，短期內我應該不管看起來怎樣，都不容易被叫阿姨。陪母親逛街時，店員也不至於叫她阿姨，最多只叫大姐。如今的我跟母親出門時，就算是兩枚大姐，不管輩分與我的心情，至少母親對此還滿高興的。

不過，我認為不能因為世界變得比較客氣，就不用思考這件事──為什麼女人被叫「大姐」不能更開心呢？謝金燕傳唱大街小巷的〈姐姐〉，氣魄十足的展現「有歲」的自信。江山代有才人出，「姐」領風騷數百年，鼓舞了多少意志消沉的大姐！

女性老為稱謂糾結，從男性對應的名詞比對，便見蹊蹺。以前我在工作上不管遇見任何年齡的男性，例如廠商、攝影師、維修人員，我都會跟著大家稱一聲大哥，這聲「大哥」是禮貌，男性聽到之後，都會立刻變得柔和可親，願意不辭辛勞的幫忙，從沒遇過男人被叫大哥會難受的。

變成中年婦女之後，遇到的男性之中，比我年輕的比率愈來愈高，我有了新的困擾──如果叫人家大哥，我是自以為年輕嗎？會不會造成雙方的難堪呢？偷偷實驗的結果，我發現就算是叫年輕男性大哥，他們也甘之如飴。男人對於「大哥」這稱謂，聽到的是仰賴，是肯定，是撒嬌。當然，被歐巴桑撒嬌一點都不有趣，可是前兩個元素仍然管用。

基於男女的常規，我知道不管自己多老，都不宜叫男人「小弟」。女性很習慣被年長男性喚為「小妹」或「妹妹」，若發音為「美眉」，更是悅耳，可是女性很難稱呼任何男性「小弟」或「底迪」而不被認為失禮。後來我發現另一個好用的名詞，那就是「小哥」。

於是，確定對方比我大的，統稱大哥；確定對方比我小很多，就稱小哥；年齡模糊難辨的，都是「帥哥」。與男性相處，謹記這三「哥」原則，再配合潮流的用語微調，就不會犯太大的錯誤。

總之，男人高興被看大，女性卻願意被叫小，就算年紀相仿，也寧可被稱「妹」而非「姐」。這種微妙的心態，不僅出自「年輕是女人最大的資產」的價值觀，也流露了女性在與男性相對時，縮小自我，收斂聲勢，務以可愛無害為上綱的習慣。

許多女性相信在男性面前應該裝不懂、裝弱、裝小，換取呵護或不被攻擊的安全位置。「與其暢言暢行，被譏為強勢，或陷入『妳很行誰要幫妳』的勞碌命，還不如『不會』、『不能』和『不敢』。」朋友告訴我，根據這種言論寫成的書，許多都賣得很好。然而，女人真的要繼續這樣嗎？

(摘自鄧惠文《我想看妳變老的樣子》/天下文化出版)

【作者簡介】

鄧惠文

如果按照正規的資歷介紹，她是精神科醫師、榮格心理分析師、作家、廣播及電視節目主持人。她參與戲劇演出和製作，還有一張舞踊的師範證照。私下她視自己為一種譯者與橋梁，為不同的對象譯解深層心理。這種譯解有時需要用語言文字，有時是戲劇或舞蹈，更多時候是無法形容的，心的靠近感。

從小唯一感興趣的一件事就是愛。愛很美麗但總讓人挫折困惑，為了能一直愛下去，不得不努力了解自己與他人，結果變成了志業。她與治療室、講堂上、生活中的有緣人們共修療癒，並持續書寫分享這些探索，目前已出版十二本書和兩本繪本。

她常描繪女性的感受和思考，因為「這世界總是割裂女人的角色和自我」，女人活在「是這樣，就不可能那樣」，「要這樣，就沒有那樣」的掙扎中。從年輕女孩的迷惘、人妻人母的蛻變，一路寫來，這次看她如何撫觸熟年心境，為讀者再次展現，人與人之間，必有情，才有理。明晰的看清心理，不是為了超脫，而是為了承載人情的濃重。唯有心靈能不蒼老，永遠為愛溫柔細語。

學經歷：

台北醫學大學醫學系學士、台北醫學大學醫學人文所碩士。

曾任台大醫院、萬芳醫院精神科主治醫師，台北醫學大學醫學系講師。於英國榮格分析心理學會、塔維史托克中心及伴侶關係研究中心、美國國際心理治療機構等，進修榮格分析、精神分析與婚姻治療。

著作：

《媽媽變成鴨》、《我不想說對不起》、《婚內失戀》、《愛情非童話》、《不夠好也可以》、《有你，更能做自己》、《學習。在一起的幸福》、《直說無妨：非常關係2》、《別來無恙》、《非常關係》、《還想遇到我嗎》、《寂寞收據》、《寫給妳的愛情床邊故事》、《解開愛情的鈕扣》。

Podcast：〈鄧惠文 不想說〉

《我想看妳變老的樣子》/天下文化出版

(中時新聞網)