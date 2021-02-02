許多公司要求上、下班必須打卡，也會明訂上、下班時間，但真的有人敢「準時下班嗎？」網友在批踢踢PO文，問各位鄉民若下班時間為6點，「真的有人6點就離開嗎？」

「我不敢，除非同事都走光了」、「這是一種恐怖平衡，通常要有人開始關電腦、收包包，才會有人跟進」、「我都會多待半小時再走，奴性重」、「有時候不是晚下班，而是很多雜事，下班後才有空處理」。

網友心有戚戚焉，七嘴八舌蓋樓，有網友表示，他在外商公司上班，「我們公司，白皮膚的晚上6點準時走人、黃皮膚的準備叫外送加班」。他強調，會不會準時下班，真的要看公司文化，西方人較重視效率，他們認為上班時間已把事情做完，為何要多花時間待在公司。

總歸一句話，「如果同事們習慣晚走，除非你個人太優秀了，沒人會講話，否則最好還是看一下風向，別特立獨行」。

也有網友說，他們公司每天下午5點58分開始和同事互道再見，準備下班。感嘆台灣人像日、韓，打下班卡絕對不會準時，待晚一點被主管看見，說不定印象分數加個兩分，對考績更有幫助。

(中時新聞網)