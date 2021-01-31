什麼事情可以氣到丟了女兒？大陸沈海複線高速公路，泉州至福州路段日前發生一起小女孩坐在路肩的案件，一位司機目擊一位父親將女兒自車上抱下放在路邊，隨即上車揚長而去。經警方介入了解後，該男則聲稱是因為和妻子吵架，超瞎理由讓警方聽了超無言。

綜合陸媒報導，泉州高速交警隊日前接獲一名司機報案，稱在沈海複線高速公路泉州往福州2221公里段，有一輛自小客車停放在路邊，男性駕駛自車上抱下一位小女童，置放在路邊後就駕車離去，留下跌坐在路邊的小女孩大哭，同時一邊仍有車輛不停高速駛過。

警方獲報後趕緊到場處理，小女孩當時被嚇得止不住淚水，情緒崩潰不穩說不出話，警方只好將小女孩帶回警局，並給予水、麵包與保暖物品安撫情緒，並透過監視器畫面比對車牌，想盡辦法替她找到狠心的父母。

事發當日下午，一對自稱是孩子父母的一對男女前往警局，男方聲稱是因小事情和妻子吵架，一時情緒失控才將小女孩丟在高速公路上，2人經警方比對資料，確定是該名小女孩的生父與生母，警方才讓2人將女童帶回家。

警方強烈斥責男子棄孩的行為，也感到相當生氣，同時警方表示將小孩單獨留在高速公路上是相當危險的行為，非常不應該也不負責任。

不少網友在《東南日報》的微博留言痛罵，「什麼垃圾父母」、「這種父母請原地爆炸」、「成年人吵架關小孩子什麼事」、「扔在高速上，我覺得可以構得上遺棄罪或者故意殺人罪了」。

(中時新聞網)