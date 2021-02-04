高市議員黃捷今晚合體立委陳柏惟，希望彼此挺過難關。（柯宗緯攝）

立委陳柏惟已經遲到，但到場竟然忙著發紅包。（柯宗緯攝）

立委陳柏惟已經遲到，但到場竟然忙著發紅包。（柯宗緯攝）

高雄市議員黃捷面臨罷免壓力，今（4）日晚間合體同遭罷免鎖定的立委陳柏惟，兩位「難兄難妹」表定7點出發，但陳柏惟遲到近10分鐘，但黃捷也搞不清楚狀況「不知人下高速公路沒？」車隊正準備出發之際，陳柏惟突然現身，在最後一刻趕上，差點就被丟包。

黃捷今天與陳柏惟合體車隊掃街，行前媒體及黃捷陣營遲遲等不到人，黃捷說，不知陳柏惟下高速公路沒有，但車隊會先出發，「媒體一定拍得到畫面」。接著黃捷就與立委許智傑、管碧玲登上宣傳車準備出發，此時陳柏惟在「柏粉」簇擁下現身，但第一件事竟是忙著發個人紅包袋，令在場人員傻眼。

針對媒體詢問這次他來站台，會帶來多少優勢？他氣喘吁吁，是帶來民主的優勢，不管同意反對的民眾，都建議出來投票，這也是對於罷免制度重新的認識。至於接下來換他可能被罷免，「主角不是我，沒有回答這些問題」，旋即快步登上宣傳車。

黃捷表示，今天一整天有全國各地朋友、立委、議員等人集結鳳山，大家目標很清楚，就是周六可以一起度過難關，必須靠大家團結的力量當作靠山，感謝好朋友在這時候站出來相挺。

(中時 )