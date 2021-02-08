翁立友近日被雞排妹（鄭家純）指性騷擾，上盡新聞版面，風波尚未平息，現又有一名女子跳出指控，稱自己曾在桃園某餐廳認職，有次遇到翁立友前來用餐，竟對她開低級玩笑，甚至要求女子到身邊幫自己服務。

雞排妹爆出性騷後，不少網友即私訊揭露自己受害的故事，而據《TVBS》報導，有一名女子表示，以前任職桃園某家高檔餐廳，某天翁立友和其老闆、朋友去吃飯，在自己為他們桌邊服務時，翁立友全程對她開低級玩笑，「說我漂亮烤肉太可惜怎樣怎樣的，甚至要我過去站他旁邊幫他一個人服務」，讓女子當下很不開心。

直到女子問他「請問你是only u（翁立友）嗎」，對方才停止不舒服的騷擾，可同桌的老闆竟還繼續說「妳能服務到大明星，是妳的榮幸」，讓女子瞬間白眼；另外，女子也替雞排妹打氣，希望雞排妹能挺住，把昔日經歷說出來，只是想對雞排妹說「妳不是唯一一個被only u騷擾的人！」

對於翁立友又被指控性騷，豪記唱片方面緊簡短回應：「聲明上有說，以後就不予回應了！」

翁立友日前首度出面開聲明會，聲淚俱下地表示自己是受害者，並透露母親為此事擔心到每天哭泣，自己想輕生但又沒權利等，強調從來沒有做過任何的性騷擾事件也沒有影響到任何人，最後向雞排妹喊話請主動提告，以還他一個清白。

(中時新聞網)