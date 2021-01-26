台中市1名年約30多歲的女子，26日疑似與丈夫爭吵，帶著年約2歲的女童離家，家屬遍尋不著女子，趕緊向台中警消報案，苗栗警方傍晚5時許接獲失蹤人口協尋案轉報，循通報方向沿路找並請海巡署協尋，晚間8時在通霄鎮白西里海濱路堤防，發現溺水母女2人。

警方於苗栗通霄白沙屯地區發現失蹤母女，發現時女童疑因溺水失去生命跡象，警方於現場拉起封鎖線。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

據了解，母女2人於海岸邊全身溼透，不過被救上岸的女童因溺水早已失去生命跡象，女子雖未受重傷、意識清楚，無生命危險，但情緒躁動被緊急送往通霄光田醫院治療，意外發生原因，警方正在釐清中。

(中時新聞網)