大陸工作船733噸級的起重船「展鵬16」執行打撈作業後，即離開金門禁限制水域。（民眾提供）

大陸3艘無動力工作平台船在去年10月底漂至金門海域，其中1艘在陸方拖回對岸途中解體，導致船上的怪手落海，事後在海巡署精準確認位置後，今天由陸方拖回對岸，全案告一段落。

去年10月31日，大陸3艘無名無動力平台船漂至金門海域，迄11月3日陸方執行拖回作業時，其中1艘因結構損毀不耐風浪解體，導致工作平台船上的怪手落海。

交通部航港局在今年1月26日召開會議，決議依據「審查大陸船舶進入我方禁限制水域拖救遇險船舶作業程序」移除落海怪手，另國防部也建議該局先行測定並精確標出怪手落海位置，避免陸方船舶以尋找怪手位置為由蒐集我方水文情資。

航港局中航中心協調海巡署支援掃測，金門海巡隊於1月30日使用測深儀協助掃測，測獲疑似可能點4個，交由承商確認位置。在中華搜救協會代為辦理「大陸船舶進入我方禁限制水域拖救遇險船舶」申請後，大陸工作船於今天執行打撈作業，航港局委外承商也會同指位，協同完成挖土機移除任務。

金門海巡隊說明，大陸工作船733噸級的起重船「展鵬16」，在今日下午16時30分協同大陸籍23噸級漁船「閩龍漁09897」將落海怪手吊起，並固定於該船上後，即離開我方禁限制水域。

(中時 )