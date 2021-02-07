陸媒最新報導，大陸財政部、國家發改委近日通知指出，要求各省市在21日前上報2021年新增專項債券項目資金需求。實際上，2020年10月後不少省份已經提前做好2021年專項債申報工作，要求市縣申報2021年專項債資金需求。

第一財經報導，大陸地方政府新增專項債券資金規模龐大，2020年高達人民幣（下同）3.75兆元，是地方政府基礎設施建設投資的重要資金來源，因此備受市場關注。機構普遍預計，2021年新增專項債券資金規模超過3兆元，有望與2020年資金規模相當。

中央財經大學教授溫來成指出，如果專項債準備工作順利，按照此前全國人大的授權，財政部有可能在全國兩會前將部分新增專項債額度提前下達地方。上述通知明確2021年新增專項債券資金投向領域，溫來成表示，2021年專項債資金投向與2020年大致相同，略微有些調整。

2021年新增專項債投向九大領域，分別是鐵路等交通基礎設施領域、城鄉電網等能源領域、農林水利領域、生態環保領域、衛生健康等社會事業領域、城鄉冷鏈物流基礎設施領域、市政和產業園區基礎設施領域、長三角一體化等國家重大戰略項目和城鎮老舊社區改造等保障性安居工程。

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